Об этом отмечает также мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который проинформировал о потенциальной опасности в своем телеграмм-канале.
Что известно об угрозе обстрела?
Вражеские войска в течение суток передислоцировали борта стратегической авиации в пределах восточных, центральных и западных регионов. Вероятной целью таких действий может быть снаряжение бомбардировщиков Ту-95 крылатыми ракетами.
Мониторинговый телеграм-канал "еРадар" фиксировал активность сразу трех бортов Ту-95МС, которые переместились с Дальнего Востока на аэродромы "Оленья" и "Энгельс". Там писали о возможном ракетном ударе в течение ближайших 48 часов.
На фоне этого Руслан Марцинкив призвал украинцев быть особенно внимательными к тревогам.
Реагируем на тревоги. Есть информация, что в ближайшие дни могут быть массированные атаки. Враг к этому готовится,
– написал городской голова Ивано-Франковска.
Напомним, что предыдущая массированная атака состоялась 16 апреля. Тогда оккупанты ударили по нескольким городам, в частности Харькову, Киеву, Днепру и Одессе, используя различные типы вооружения в течение суток. По словам Андрея Ткачука, враг пытается поразить как можно больше целей различными методами.
Может ли Россия осуществлять по 7 массированных атак в месяц?
Глава МИД Андрей Сибига недавно сообщил, что страна-агрессор планирует увеличить количество массированных атак до семи в месяц. По оценке Анатолия Храпчинского, это нужно для истощения украинской ПВО, хотя ресурсов для длительного такого темпа у врага может не хватить.
Несмотря на это, украинская противовоздушная оборона пока эффективно перехватывает большинство ракет и дронов, иногда достигая почти 100% результата.
Наибольшую сложность и в дальнейшем составляют баллистические ракеты из-за ограниченного количества систем Patriot и боеприпасов к ним.