У місті було чути звук вибуху. Про таке поінформував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Що відомо про вибухи в Миколаєві 24 квітня?
Тривога поширилася о 8:46. Для міста оголошували загрозу ударів ворожими БпЛА. Вибух прогримів близько 8:59.
Згодом кореспонденти Суспільного повідомляли про повторний вибух вже о 9:02. Пізніше, о 9:06, дали відбій повітряної тривоги.
На момент публікації інформація про можливі наслідки атаки відсутня. Ймовірно, місцева влада надасть ці дані згодом.
Напередодні, 23 квітня, повідомлялося, що протягом найближчих 2 діб російські війська можуть здійснити масовані удари по українських містах. Моніторингові групи фіксують переміщення стратегічної авіації, що може свідчити про підготовку до обстрілів.
Нагадаємо, що в ніч проти 20 квітня російські "Шахеди" теж атакували Миколаїв. Внаслідок атаки тоді було пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, авто, ЛЕП та трамвайні колії.
Де ще фіксували наслідки ворожих атак останнім часом?
Під ударом окупантів у ніч проти 24 квітня була Одеса: у місті пошкоджені житлові будинки. На жаль, загинула подружня літня пара, ще 14 людей зазнали поранень. Також пошкоджено торговельне судно.
У Кривому Розі російські війська вдарили по об'єкту інфраструктури, через що двоє людей зазнали поранень.
У ніч проти 23 квітня російські війська атакували Дніпро, влучивши в житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару загинули 3 людини, ще понад десяток отримали поранення, серед них є діти.
Того ж дня ворог також завдав удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирської області. Унаслідок атаки загинула жінка.