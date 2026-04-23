23:06, 23 апреля

БпЛА на Николаевщине, курс северо-восточный/северный.

23:01, 23 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкой и Днепропетровской областях.

22:55, 23 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщине и Запорожье.

22:35, 23 апреля

БпЛА в направлении Запорожья.

22:07, 23 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщине.

21:51, 23 апреля

Группа БпЛА в направлении Павлограда.

21:31, 23 апреля

БпЛА на юге Харьковщины, курс западный.