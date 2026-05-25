Про це розповів воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір.
Дивом вижив під час ракетного удару
Російські війська 24 травня масовано атакували Київ різними повітряними цілями. Одна з ворожих ракет влучила у житлову п'ятиповерхівку біля станції метро Лук'янівська. Журналіст розповів, що в ній проживав й переселенець з тимчасово окупованої Херсонщини Ігор.
Зазначається, що він пережив уже другий російський обстріл у цьому районі. Цього разу він дивом вижив після влучання у будинок, де проживав.
Він жив у тому домі, у тому під'їзді, куди влучила ракета. Вибіг з телефоном в руках, в кросівках, шортах і футболці. Все,
– додав Кушнір.
Нагадаємо, внаслідок російського терору 24 травня у столиці було пошкоджено близько 300 об'єктів. Більше ніж половина – приватні та багатоповерхові житлові будинки. Наступного дня ліквідація наслідків тривала у Подільському та Шевченківському районах міста.
Кількість загиблих внаслідок атаки на столицю зросла до двох людей, а постраждалих – до 91 особи.
Загалом по Україні ворог тоді запустив майже 700 повітряних цілей. Серед них ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети, а також балістична ракета середньої дальності, що летіла з Капустиного Яру, Росія. Сили ППО збили або подавили 604 цілі.