Об этом рассказал военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир.

Чудом выжил во время ракетного удара

Российские войска 24 мая массированно атаковали Киев различными воздушными целями. Одна из вражеских ракет попала в жилую пятиэтажку возле станции метро Лукьяновская. Журналист рассказал, что в ней проживал и переселенец с временно оккупированной Херсонщины Игорь.

Отмечается, что он пережил уже второй российский обстрел в этом районе. На этот раз он чудом выжил после попадания в дом, где проживал.

Он жил в том доме, в том подъезде, куда попала ракета. Выбежал с телефоном в руках, в кроссовках, шортах и футболке. Все,

– добавил Кушнир.

Напомним, в результате российского террора 24 мая в столице было повреждено около 300 объектов. Больше половины – частные и многоэтажные жилые дома. На следующий день ликвидация последствий продолжалась в Подольском и Шевченковском районах города.

Количество погибших в результате атаки на столицу возросло до двух человек, а пострадавших – до 91 человек.

В целом по Украине враг тогда запустил почти 700 воздушных целей. Среди них ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также баллистическая ракета средней дальности, летевшая из Капустиного Яра, Россия. Силы ПВО сбили или подавили 604 цели.