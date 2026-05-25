Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Смотрите также Атаковали жилые дома: во время ночного обстрела Киева повреждено 300 объектов, – Зеленский

Какие последствия после российской атаки?

В Киеве в результате атаки России зафиксировали повреждения по меньшей мере 6 медиа и редакций. Оккупанты в очередной раз ударили по инфраструктуре, которая обеспечивает информацией граждан.

По состоянию на 25 мая известно о повреждении в.:

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Deutsche Welle – в результате ударной волны разрушениям подвергся офис. На месте выбиты окна и повреждены потолки. К счастью, среди работников пострадавших нет.

– в результате ударной волны разрушениям подвергся офис. На месте выбиты окна и повреждены потолки. К счастью, среди работников пострадавших нет. ARD – из-за ударов России повреждена студия. В помещении вылетели оконные рамы, остались обломки и повреждена техника.

– из-за ударов России повреждена студия. В помещении вылетели оконные рамы, остались обломки и повреждена техника. "Реальная газета" – серьезным разрушениям подверглась редакция. В помещении не осталось ни одного целого окна. К счастью, пострадавших не было.

– серьезным разрушениям подверглась редакция. В помещении не осталось ни одного целого окна. К счастью, пострадавших не было. УНИАН – повреждениям подвергся офис. На месте повылетали окна.

– повреждениям подвергся офис. На месте повылетали окна. Онлайн-медиа "Ґрати" – из-за взрывной волны были повреждены редакция и аудиостудия. В здании повылетали окна и разрушен потолок.

– из-за взрывной волны были повреждены редакция и аудиостудия. В здании повылетали окна и разрушен потолок. Онлайн-медиа "Шелтер" – в результате российской атаки разрушениям подвергся офис и студия, а команда сообщила о начале восстановительных работ.

Несмотря на обстрелы, разрушения и потери, украинские журналисты продолжают работать – документировать преступления, информировать общество и обеспечивать право людей на правду,

– написал Томиленко.

Что еще известно об атаке России в ночь на 24 мая?

По состоянию на утро 25 мая количество пострадавших в Киеве после массированной атаки возросло до 91 человека, среди них трое несовершеннолетних. Два человека погибли.

В результате взрывов, раздававшихся неподалеку из-за российского обстрела, сооружение МИД Украины получило незначительные повреждения. Стоит отметить, что произошло такое впервые со времен Второй мировой.

Также повреждения получили и другие дипломатические и правительственные здания столицы, в частности Кабмин, НБУ, посольства Албании и Азербайджана.