Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, по каким причинам враг совершил массированный обстрел Украины. Он также обратил внимание на характерную тактику оккупантов, которую они используют в последнее время.

Украина имеет возможности поставить точку в российских обстрелах

Андрущенко объяснил, что массированную атаку по Украине следовало ожидать, ведь в Кремле сложилась очень непростая ситуация во внешней политике. Мирные переговоры с США зашли в тупик, а визит Владимира Путина в Китай оказался не таким уж и удачным. Поэтому нужно было удовлетворить запрос российского населения на то, что произошло, и эта атака, по его мнению, была ответом именно на это.

Единственная цель, которую преследовали россияне, – создать ракурсы Киева, горящего. Именно поэтому они били туда, где нет военных целей – посреди плотной гражданской застройки,

– отметил он.

К счастью, количество погибших и раненых гораздо меньше, чем могло быть. Это произошло благодаря тому, что появилось своевременное предупреждение о возможности массового обстрела. В частности, от президента Украины. Однако жертвы и раненые, к сожалению, есть, и это ужасная трагедия.

С точки зрения массированности, 24 мая был не самый мощный удар. Однако стала очевидна тактика, которую использует противник. Он не распыляет удары по территории Украины, а сосредотачивается, условно, на одной общине. На этот раз под ударом находился Киев, а в следующий раз – другой город и область Украины, в том числе и в западных регионах,

– отметил Петр Андрющенко.

Поэтому это была, по его мнению, не последняя атака, и ближе к осени еще будут массированные удары.

"Однако учитывая то количество средств, которые запустили россияне, имеем примерно минимум неделю на относительную передышку", – предположил руководитель Центра изучения оккупации.

Важно! После атаки 24 мая россияне угрожают Украине новыми ударами. Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что "ответные удары" уже были и будут в будущем. Российский МИД пообещал обнародовать в ближайшее время специальное заявление, в котором, вероятно, "предупредит" западный дипломатический корпус.

Он отметил эффективность ударов украинских сил по территории России. Ранее россияне запускали более 100 ракет во время одной атаки, а 24 мая – меньше. Это произошло благодаря тому, что Украине удалось поразить во время операции "Паутина" ракетоносители врага. Поэтому украинские силы имеют потенциал для того, чтобы рано или поздно поставить точку в российских обстрелах Украины.

Россияне нанесли удар по Киеву 24 мая

Накануне глава государства заявил, что по данным разведки, россияне могут осуществить массированную атаку и даже применить ракету "Орешник".

Ночью 24 мая враг атаковал Украину, применив 600 беспилотников и 90 ракет различных видов. Ракету "Орешник" враг запустил по Белой Церкви Киевской области, где в результате атаки был поврежден гаражный кооператив и здание предприятия.

Наибольшие удары во время атаки получил Киев. В каждом районе столицы прогремели взрывы. Как отметил Владимир Зеленский, россияне во время обстрела повредили примерно 300 объектов, большинство среди них – жилые здания.

В Шевченковском районе произошло попадание в пятиэтажку. Кроме того, сгорел дотла рынок возле станции метро "Лукьяновская" и здание ТЦ "Квадрат". Враг попал по Главному управлению ГСЧС в Киевской области, Национальному музею "Чернобыль" и по другим зданиям.

По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека. Также 87 человек получили ранения.