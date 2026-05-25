Однако уже появляются сомнения относительно заявленных Россией характеристик этого оружия. Об этом информирует Defense Express.

Российская пропаганда утверждала, что ракета "Арешник" с так называемой "кинетической" боевой частью якобы имеет чрезвычайно мощную разрушительную силу и способна поражать заглубленные объекты с помощью "вольфрамовых стержней".

В то же время результаты осмотра уже третьего места падения ее блоков свидетельствуют, что реальные последствия могут существенно отличаться от заявленных характеристик.

Заметим, что Россия уже в третий раз применяет "разрушительный" "Орешник" против Украины, однако эти атаки не имели заметных результатов. Поэтому даже у россиян начали возникать сомнения относительно заявлений Кремля об "уникальности" этого оружия.

На этом фоне российские пропагандисты снова начали распространять версию о якобы специальных вольфрамовых боевых элементах, которые имеют сверхвысокую пробивную силу и якобы способны поражать "секретные подземные объекты" без значительных разрушений на поверхности.

В то же время Defense Express из собственных источников узнал размеры воронки, которые оставили блоки "Орешника" в обычном грунте. Общий осмотр показал, что их средние размеры ориентировочно до 3 метров в диаметре и до 2 метров глубиной.

Размеры воронок позволяют лишь приблизительно оценить энергию удара, приведшего к их образованию. Точные расчеты и моделирование планируют провести позже, однако предварительно речь идет о диапазоне около 220 – 400 МДж.

Такая энергия удара примерно соответствует взрыву 52 – 95 килограммов тротила, но стоит заметить, что это сравнение является условным, поскольку механизм высвобождения энергии здесь несколько иной, чем при взрыве.

Также стоит учесть, что при обычном взрыве образуется много первичных и вторичных обломков, тогда как при кинетическом ударе их значительно меньше или почти нет.