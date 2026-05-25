Однако уже появляются сомнения относительно заявленных Россией характеристик этого оружия. Об этом информирует Defense Express.
Смотрите также Сеть писала об "Орешнике": что говорит прокуратура об оружии, которым ударили по Белой Церкви
Первые результаты исследования места удара по Белой Церкви
Российская пропаганда утверждала, что ракета "Арешник" с так называемой "кинетической" боевой частью якобы имеет чрезвычайно мощную разрушительную силу и способна поражать заглубленные объекты с помощью "вольфрамовых стержней".
В то же время результаты осмотра уже третьего места падения ее блоков свидетельствуют, что реальные последствия могут существенно отличаться от заявленных характеристик.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Заметим, что Россия уже в третий раз применяет "разрушительный" "Орешник" против Украины, однако эти атаки не имели заметных результатов. Поэтому даже у россиян начали возникать сомнения относительно заявлений Кремля об "уникальности" этого оружия.
На этом фоне российские пропагандисты снова начали распространять версию о якобы специальных вольфрамовых боевых элементах, которые имеют сверхвысокую пробивную силу и якобы способны поражать "секретные подземные объекты" без значительных разрушений на поверхности.
В то же время Defense Express из собственных источников узнал размеры воронки, которые оставили блоки "Орешника" в обычном грунте. Общий осмотр показал, что их средние размеры ориентировочно до 3 метров в диаметре и до 2 метров глубиной.
Размеры воронок позволяют лишь приблизительно оценить энергию удара, приведшего к их образованию. Точные расчеты и моделирование планируют провести позже, однако предварительно речь идет о диапазоне около 220 – 400 МДж.
Такая энергия удара примерно соответствует взрыву 52 – 95 килограммов тротила, но стоит заметить, что это сравнение является условным, поскольку механизм высвобождения энергии здесь несколько иной, чем при взрыве.
Также стоит учесть, что при обычном взрыве образуется много первичных и вторичных обломков, тогда как при кинетическом ударе их значительно меньше или почти нет.
Медиа отмечает, что из-за мощного удара во время падения сами блоки сильно разрушились и частично испарились, поэтому детально исследовать их пока невозможно. Именно поэтому специалисты пока не могут точно установить, действительно ли речь идет о так называемых "вольфрамовых стержнях", или только о макетах боевых элементов.
В любом случае в целом размер и глубина воронки, а также последствия поражения гаражей, соответствуют тому, что было исследовано в Днепре и Львове. То есть ни о какой новой боевой части речь также не идет,
– пишет Defense Express.
В целом это позволяет примерно оценить масштаб такого удара. Если речь идет о 36 блоках, то по условной мощности это можно сравнить с ударом 36 дронов типа "Шахед" с усиленной боевой частью.
В то же время характер поражения отличается. У "Шахедов" основное действие фугасно-обломочное, тогда как в случае кинетического удара механизм воздействия совсем другой.
Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар по украинским городам, выпустив около 90 ракет различных типов, а также около 600 беспилотников. Для атаки по Белой Церкви враг использовал баллистическую ракету средней дальности, которую в России называют "Орешник". Применение такого вооружения имеет прежде всего психологический и демонстративный характер.
Заметим, что таким образом Кремль пытается не только давить на Украину, но и демонстрировать готовность использовать подобное оружие перед западными партнерами.