Об этом руководитель ОП сказал во время международного Форума Архитектура Безопасности, передает 24 Канал.

Руководитель Офиса Президента отметил, что российский "Кедр" и "Арешник" имеют скорее демонстрационный характер, однако запас вооружений в России остается значительным, чтобы и в дальнейшем продолжать боевые действия против Украины.

Для Украины значительно более актуальными остаются угрозы от "Искандеров", комплексов С-400, крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также БпЛА,

– заявил Буданов.

Вместе с тем глава ОП отметил, что украинские удары по территории России уже стали для Кремля ощутимым вызовом. По его словам, Москва не ожидала столь массированного применения дронов и ракет по своей территории. Это создает для нее как психологические, так и системные последствия.

Удары "Орешником" по Киеву: детали

В ночь на 24 мая российские войска в третий раз выпустили на территорию Украины баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Она попала в гаражный кооператив в Белой Церкви, киевской области.

Заметим, что после атаки 24 мая Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки той ночью оккупанты выпустили по Украине две ракеты "Орешник". Одна из которых могла упасть на ВОТ Украины.

Первый удар состоялся 21 ноября 2024 года в Днепре. Тогда ракета попала вблизи Южмаш – в районе гаражей. Повреждения получили центр реабилитации, котельная, предприятие и частные дома. Ранения получили два человека.

Тогда как второй инцидент произошел 8 января 2026 года в окрестностях Львова. Повреждения получил объект критической инфраструктуры во Львовском районе вблизи села Рудно, недалеко от границы с ЕС.