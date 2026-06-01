Про це керівник ОП сказав під час міжнародного Форуму Архітектура Безпеки, передає 24 Канал.

Чи є "Орешник" головною загрозою для України?

Керівник Офісу Президента зауважив, що російський "Кедр" і "Орешник" мають радше демонстраційний характер, однак запас озброєнь у Росії залишається значним, аби й надалі продовжувати бойові дії проти України.

Для України значно більш актуальними залишаються загрози від "Іскандерів", комплексів С-400, крилатих ракет повітряного та морського базування, а також БпЛА,

– заявив Буданов.

Разом із тим очільник ОП наголосив, що українські удари по території Росії вже стали для Кремля відчутним викликом. За його словами, Москва не очікувала настільки масованого застосування дронів та ракет по своїй території. Це створює для неї як психологічні, так і системні наслідки.