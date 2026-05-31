Об этом проинформировал ресурс "Сообщество железнодорожников Беларуси".

По информации источника, в промежутке примерно с 20 по 29 декабря в район аэродрома "Кричев-6" прибыл большой военный эшелон.

В документах станцией назначения указано Кричев І Могилевского отделения Белорусской железной дороги, тогда как отправление осуществлялось со станции Капустин Яр Приволжской железной дороги.

К слову, Россия запускает БРСД "Орешник" с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Вблизи объекта расположен город Знаменск, который, несмотря на свою "ракетную славу", находится в нищете.

Выбор конечной станции имеет важное значение, поскольку Кричев I является ближайшим железнодорожным узлом к бывшему аэродрому "Кричев-6" и объекту, который на его базе фигурирует как "логистический центр".



Вероятное месторасположение "Орешника" в Беларуси / Карта-схема https://www.armscontrolwonk.com/

Отправителем эшелона указан 4-й Государственный центральный межвидовой полигон (в/ч 15644), а получателем – Управление военных сообщений Вооруженных сил Беларуси, отвечающее за военную логистику и перевозки. В составе поезда было:

54 платформы с грузом, оформленным по коду ЕТСНВ 693087 как "другие грузы, не указанные в алфавите";

шесть крытых вагонов с тем же обозначением;

один крытый вагон с грузом по коду 693142 – "взрывчатые материалы".

Отдельно также следовали пассажирские вагоны с личным составом.

По данным оппозиционных источников, на платформах перевозили военную технику, в крытых вагонах - снаряжение и оборудование, а в отдельном вагоне – боеприпасы и другое вооружение.

По состоянию на середину мая 2026 года отмечается, что этот контингент и техника все еще находятся на территории объекта в "Кричеве-6", без зафиксированного вывода или обратного перемещения имущества.

Отметим, что расстояние между Киевом и военным аэродромом "Кричев-6" (Могилевская область, Беларусь) по прямой составляет примерно 280 – 285 километров.

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что информация о ракетных пусках поступает благодаря работе различных видов разведки, в частности космической. Он отметил, что сам факт запуска фиксируется по характерной вспышке.

Игнат также добавил, что на полигоне Капустин Яр в России испытывают различные виды вооружения – от "Искандеров" до С-400, поэтому сразу определить тип ракеты сложно. Иногда тревоги могут объявляться даже из-за учебных или имитационных пусков.