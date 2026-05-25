Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, через які причини ворог здійснив масований обстріл України. Він також звернув увагу на характерну тактику окупантів, яку вони використовують останнім часом.

Україна має можливості поставити крапку у російських обстрілах

Андрущенко пояснив, що масовану атаку по Україні слід було очікувати, адже в Кремлі склалася дуже непроста ситуація у зовнішній політиці. Мирні переговори із США зайшли у глухий кут, а візит Володимира Путіна до Китаю виявився не дуже вдалим. Тому потрібно було задовольнити запит російського населення на те, що відбулося, і ця атака, на його думку, була відповіддю саме на це.

Єдина ціль, яку переслідували росіяни, – створити ракурси Києва, що палає. Саме тому вони били туди, де немає військових цілей – посеред щільної цивільної забудови,

– зауважив він.

На щастя, кількість загиблих і поранених набагато менша, ніж могла бути. Це відбулося завдяки тому, що з'явилося своєчасне попередження про можливість масового обстрілу. Зокрема, від президента України. Проте жертви та поранені, на жаль, є, і це жахлива трагедія.

З погляду масованості, 24 травня відбувся не найпотужніший удар. Проте стала очевидна тактика, яку використовує противник. Він не розпиляє удари по території України, а зосереджується, умовно, на одній громаді. Цього разу під ударом перебував Київ, а наступного – інше місто та область України, зокрема і у західних регіонах,

– зауважив Петро Андрющенко.

Тому це була, на його думку, не остання атака, і ближче до осені ще будуть масовані удари.

"Проте враховуючи ту кількість засобів, які запустили росіяни, маємо приблизно щонайменше тиждень на відносний передих", – припустив керівник Центру вивчення окупації.

Важливо! Після атаки 24 травня росіяни погрожують Україні новими ударами. Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що "удари у відповідь" вже були та будуть у майбутньому. Російське МЗС пообіцяло оприлюднити найближчим часом спеціальну заяву, у якій, імовірно, "попередить" західний дипломатичний корпус.

Він відзначив ефективність ударів українських сил по території Росії. Раніше росіяни запускали понад 100 ракет під час однієї атаки, а 24 травня – менше. Це сталося завдяки тому, що Україні вдалося уразити під час операції "Павутина" ракетоносії ворога. Тому українські сили мають потенціал для того, щоб рано чи пізно поставити крапку у російських обстрілах України.

Напередодні глава держави заявив, що за даними розвідки, росіяни можуть здійснити масовану атаку та навіть застосувати ракету "Орешник".

Вночі 24 травня ворог атакував Україну, застосувавши 600 безпілотників та 90 ракет різних видів. Ракету "Орешник" ворог запустив по Білій Церкві на Київщині, де внаслідок атаки було пошкоджено гаражний кооператив та будівлю підприємства.

Найбільших ударів під час атаки зазнав Київ. У кожному районі столиці пролунали вибухи. Як зазначив Володимир Зеленський, росіяни під час обстрілу пошкодили приблизно 300 об'єктів, більшість серед них – житлові будівлі.

У Шевченківському районі відбулося влучання у п'ятиповерхівку. Крім того, згорів вщент ринок біля станції метро "Лук'янівська" та будівля ТЦ "Квадрат". Ворог поцілив по Головному управлінню ДСНС у Київській області, Національному музею "Чорнобиль" та по інших будівлях.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло дві людини. Також 87 осіб зазнали поранень.