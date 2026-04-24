Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Що відомо про жертву удару?
Кількість загиблих внаслідок російського терору Дніпра 14 квітня зросла до семи осіб. Через 10 днів після атаки у лікарні помер 47-річний чоловік.
Олександр Ганжа зазначив, що медики боролись за життя постраждалого. Проте травми були важкими та виявились не сумісні із життям.
Нагадаємо, через ракетну атаку того дня у Дніпрі постраждали 25 людей, більшість з них госпіталізували. В них були мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани та переломи. На місці прильоту виникала пожежа.
Останні обстріли Дніпропетровщини
Уночі 24 квітня під російським обстрілом був Кривий Ріг. "Шахеди" поцілили в об'єкт інфраструктури. Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків. У них осколкові поранення та акубаротравма.
До цього ворог вгатив по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу. Через атаку там пошкоджено вокзал. На щастя, обійшлось без постраждалих.
23 квітня Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули троє людей, а понад десятеро постраждали, зокрема діти.