Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Дивіться також У неї не було шансів: чоловік розповів про загибель 23-річної дружини внаслідок удару по Дніпру

Що відомо про жертву удару?

Кількість загиблих внаслідок російського терору Дніпра 14 квітня зросла до семи осіб. Через 10 днів після атаки у лікарні помер 47-річний чоловік.

Олександр Ганжа зазначив, що медики боролись за життя постраждалого. Проте травми були важкими та виявились не сумісні із життям.

Нагадаємо, через ракетну атаку того дня у Дніпрі постраждали 25 людей, більшість з них госпіталізували. В них були мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани та переломи. На місці прильоту виникала пожежа.

