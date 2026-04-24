Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о жертве удара?

Число погибших в результате российского террора Днепра 14 апреля возросло до семи человек. Через 10 дней после атаки в больнице скончался 47-летний мужчина.

Александр Ганжа отметил, что медики боролись за жизнь пострадавшего. Однако травмы были тяжелыми и оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, из-за ракетной атаки в тот день в Днепре пострадали 25 человек, большинство из них госпитализировали. В них были минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны и переломы. На месте прилета возник пожар.

Последние обстрелы Днепропетровщины