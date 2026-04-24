Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Что известно о жертве удара?
Число погибших в результате российского террора Днепра 14 апреля возросло до семи человек. Через 10 дней после атаки в больнице скончался 47-летний мужчина.
Александр Ганжа отметил, что медики боролись за жизнь пострадавшего. Однако травмы были тяжелыми и оказались несовместимы с жизнью.
Напомним, из-за ракетной атаки в тот день в Днепре пострадали 25 человек, большинство из них госпитализировали. В них были минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны и переломы. На месте прилета возник пожар.
Последние обстрелы Днепропетровщины
Ночью 24 апреля под российским обстрелом находился Кривой Рог. "Шахеды" попали в объект инфраструктуры. В результате удара пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения и акубаротравма.
До этого враг ударили по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога. Из-за атаки там поврежден вокзал. К счастью, обошлось без пострадавших.
23 апреля Россия ударила дроном по многоэтажке в Днепре. В результате атаки погибли три человека, а более десяти пострадали, в том числе дети.