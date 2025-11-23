Над контрпредложением к плану Трампа работали более десятка европейских лидеров на полях встречи G20 в Йоханнесбурге. В группу входили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Какие требования Европы к плану Трампа?
Так, лидеры Европы настаивают, чтобы
- не было никаких ограничений для украинской армии. В плане Трампа от Украины требуют сократить численность ВСУ до 600 тысяч человек.
- за Украиной остались Запорожская АЭС и Каховская дамба. Также она должна иметь "свободные проходы" по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. В американском предложении ЗАЭС оказывается под властью России, а произведенная ею электроэнергия поровну распределяется между двумя странами.
- Другие территориальные вопросы должны рассматриваться после прекращения огня.
Как писало издание Bild европейцев беспокоит пункт плана, который предусматривает передачу России всего Донбасса. Также они недовольны способом, в который Дональд Трамп планирует использовать замороженные российские активы. Часть из них пойдет в отдельный американо-российский инвестиционный фонд. В таком случае Путин еще и заработает на своей агрессивной войне.
- Напомним, что 23 ноября европейские чиновники из Франции, Германии и Великобритании примут участие в обсуждении мирного плана Трампа в Женеве вместе с представителями США и Украины.
- 24 ноября лидеры ЕС проведут спецсаммит по Украине в Луанде, столице Анголы.
- На следующей неделе также должна состояться свстреча российской и американской делегаций. Дата и место еще неизвестны. Журналисты предполагают, что переговоры могут состояться в Москве.
- Дональд Трамп желает закончить войну в Украине до конца года. Он стремится, чтобы Владимир Зеленский согласился на его мирный план до 27 ноября. К началу декабря должны быть согласованы все детали по мирному предложению.
- В СНБО объяснили, что опубликованный в СМИ план из 28 пунктов вовсе не "план", а лишь дорожная карта. Каждый пункт еще будет обсуждаться и переписываться.