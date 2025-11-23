Сначала американцы обсудят мирный план Трампа вместе с украинцами, а потом наведаются к россиянам, передает 24 Канал со ссылкой на CNN и The Guardian.
Смотрите также Путин об этом не упомянул: военный обозреватель указал на скрытую угрозу в отношении "мирного плана" США
Что известно о предстоящей встрече делегаций США и России?
23 ноября министр армии США Дэн Дрисколл, спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио проведут переговоры с представителями Украины в швейцарской Женеве.
Как отмечают СМИ, цель переговоров – согласовать позиции по американскому мирному плану перед встречей Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
В Женеве также будут присутствовать советники по вопросам национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Также уже запланирована встреча между российской и американской делегациями для обсуждения мирного плана Трампа. Она состоится быстро, но не в Женеве.
Журналисты предполагают, что американские генералы, вероятно, на следующей неделе отправятся в Москву для обсуждения мирного предложения США.
Напомним: в Вашингтоне ожидают, что Зеленский согласится на мирный план до Дня благодарения, то есть 27 ноября. После этого американцы представят мирное соглашение в Москве. Они планируют завершить все переговоры и согласование деталей плана до начала декабря.
Что известно о мирном предложении от Дональда Трампа?
- США предложили мирный план по урегулированию войны в Украине. Над ним работали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев.
- План содержит 28 пунктов. От Украины требуют вывести войска из Донетчины, отказаться от НАТО и сократить армию. Россия же получает множество уступок, в частности признание оккупированных территорий российскими, снятие санкций и возвращение в мировую экономику.
- В СНБО объяснили, что "мирный план Трампа" на самом деле не является планом. Это лишь дорожная карта, видение американцев того, как должна выглядеть финальная сделка. Каждый пункт плана будет еще обсужден и переписан.