Сначала американцы обсудят мирный план Трампа вместе с украинцами, а потом наведаются к россиянам, передает 24 Канал со ссылкой на CNN и The Guardian.

Что известно о предстоящей встрече делегаций США и России?

23 ноября министр армии США Дэн Дрисколл, спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио проведут переговоры с представителями Украины в швейцарской Женеве.

Как отмечают СМИ, цель переговоров – согласовать позиции по американскому мирному плану перед встречей Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

В Женеве также будут присутствовать советники по вопросам национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании.

Также уже запланирована встреча между российской и американской делегациями для обсуждения мирного плана Трампа. Она состоится быстро, но не в Женеве.

Журналисты предполагают, что американские генералы, вероятно, на следующей неделе отправятся в Москву для обсуждения мирного предложения США.

Напомним: в Вашингтоне ожидают, что Зеленский согласится на мирный план до Дня благодарения, то есть 27 ноября. После этого американцы представят мирное соглашение в Москве. Они планируют завершить все переговоры и согласование деталей плана до начала декабря.

Что известно о мирном предложении от Дональда Трампа?