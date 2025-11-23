Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Иван Тимочко, добавив, что это возможно только, если эта армия капитулировала, чего в отношении ВСУ и близко не просматривается.

Какие риски несет одобрение Украиной "мирного плана"?

Трамп и Путин спешат до того времени, как Украине удастся преодолеть ряд своих вызовов. В частности, относительно перехода на европейское оружие. Кроме того, Европа сегодня консолидируется и так выглядит, что отходит от зависимости и контроля США.

"Мне трудно посчитать те миллиарды или триллионы долларов, обещанных Россией как откупные за Украину возможно не напрямую Трампу, но его окружению. Сложно представить, что пообещал Путин за Украину для того, чтобы ее заставили уступить российским требованиям публично. Путин априори не может признать своего стратегического поражения в Украине", – отметил Тимочко.

Недавно российский диктатор сделал заявление о том, что Россия готова к мирным переговорам, но ни слова о прекращении огня он не озвучил. Как пояснил военный обозреватель, на практике это означает, что он всегда будет иметь основание даже несмотря на мир атаковать Украину, обосновывая это тем, что наше государство не передало те территории, которые Россия внесла в свою конституцию.

Тимочко отметил, что Путин, как и Трамп, надеются, что Украина будет ослабленной из-за внутренних проблем и поэтому согласится на их внешние влияния. Поэтому, на его взгляд, украинцам надо консолидироваться и показать готовность сопротивляться.

Так, каждый хочет мира, но мы должны понимать, что если сейчас нас заставят, то агрессор в дальнейшем будет хотеть заставлять все больше, всегда будет говорить, что виноваты мы. Мы можем защищаться и должны это делать,

– подытожил Тимочко.

"Мирный план": как развиваются события?