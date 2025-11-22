Слитый в СМИ текст не является мирным планом. Это лишь дорожная карта. Каждый пункт переписывается и корректируется во время дипломатических переговоров. Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

Чем является так называемый "мирный план" Трампа?

Коваленко отметил, что сейчас звучит немало голосов, которые говорят, что якобы американцы настаивают на принятии своего предложения в первоначальном виде, а потому, мол, от него надо отказываться.

На самом деле, это не так. Каждый пункт так называемого "плана" обсуждается и будут появляться новые. Американцы поделились своим видением финального соглашения. Теперь украинская делегация вместе с европейскими союзниками переписывает эти пункты плана максимально выгодным для себя способом с учетом собственных интересов. Далее переписанный вариант будет согласован с США. После этого американцы должны обсудить его с россиянами.

Коваленко отметил: если Россия и в дальнейшем будет настаивать на своих максималистских требованиях, тянуть время и срывать переговоры, США будут давить на нее санкциями. Трамп уже говорил об этом.

Руководитель ЦПД признал, что президент США спешит достичь прекращения огня до конца этого года.

Что известно о мирном предложении США?