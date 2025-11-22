Тем временем Владимир Путин заявляет, что американское предложение может лечь в основу окончательного мирного соглашения. Он говорит, что Россия готова к переговорам, хотя сама в них не нуждается, ведь якобы способна достичь своих целей в Украине военным путем. Издание NYT указало, что именно может побудить и Москву, и Киев пойти на мир, предложенный Трампом, передает 24 Канал.
Что толкает Россию и Украин согласиться с планом?
Издание указывает на то, что ситуация на фронте для Украины становится все более опасной, поскольку она теряет территории на Востоке. Непонятно, как долго Украина сможет держаться против врага с огромной оборонной промышленностью и населением, почти вчетверо больше.
Россия также сталкивается с экономическим давлением, в частности из-за новых санкций США против российских нефтяных компаний, которые еще больше уменьшили ее доходы и усложнили финансирование войны.
План Дональда Трампа предусматривает большие уступки со стороны США и Запада, на которые администрация Байдена не пошла бы. Путин может стремиться закрепить эти достижения, осознавая, что политические настроения в Вашингтоне могут измениться.
Мирное предложение США может стать большой победой российского диктатора. Оно фактически предусматривает капитуляцию Украины и почти не требует уступок от Москвы.
Что получат Россию и Украина по плану Трампа?
План Трампа реализует большинство целей Путина. Украина превратится в сильно ослабленное нейтральное государство с нечеткими гарантиями безопасности от Запада и значительными ограничениями на способность к самообороне.
Донецкую и Луганскую области, а также Крым будет признано де-факто российскими. Украина выйдет из части Донецкой области, которую контролирует. Эта часть региона должна стать демилитаризованной буферной зоной, которая будет признаваться Россией.
Россия сохранит части Херсонской и Запорожской областей, которые она контролирует.
Путин также получит ограничения влияния Запада: запрет на размещение войск НАТО в Украине и дальнейшее расширение Альянса.
Также план предусматривает сокращение численности Вооруженных Сил Украины.
Москва постепенно получит ослабление санкций и вернется к мировой торговле во время, когда ее экономика находится в худшем состоянии с 2022 года.
Россию пригласят вернуться в "Большую восьмерку" и, в конце концов, подписать экономические соглашения с США.
Все военные преступления оккупантов "простят".
Украина получит мало что, кроме прекращения войны. План предоставляет Киеву нечеткие гарантии безопасности: если Россия снова вторгнется, предполагается неопределенная, но "решительная и скоординированная" военная реакция и восстановление санкций против России.
Украине разрешили стремиться к вступлению в ЕС.
100 миллиардов долларов замороженных российских активов пойдут на ее восстановление. Такую же сумму должна выделить и Европа.
Россия выйдет из небольшой части территорий Харьковской и Сумской областей, которые она удерживает.
Украина может столкнуться и с политической нестабильностью: план требует проведения выборов в течение 100 дней. Зеленского могут отстранить от власти. Это еще одна давняя цель Путина.
Последние новости об американском мирном предложении
Мирный план разработали в конце октября специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф. В Белом доме говорят, что американцы во время работы над планом советовались с обеими сторонами. Впрочем, в СМИ отмечают, что мирное предложение разрабатывали тайно, за спиной у Киева.
Дональд Трамп установил четкий дедлайн для Владимира Зеленского. Тот должен согласиться на мирный план до 27 ноября. В медиа пишут, что США угрожают остановить поставки вооружения и обмен разведданными в случае отказа Киева.
Европейские союзники недовольны планом Трампа, а потомуу направили в Вашингтон свой альтернативный.