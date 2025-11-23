Над контрпропозицією до плану Трампа працював понад десяток європейських лідерів на полях зустрічі G20 у Йоганнесбурзі. До групи входили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Які вимоги Європи до плану Трампа?

Так, лідери Європи наполягають, щоб

не було жодних обмежень для української армії . У плані Трампа від України вимагають скоротити чисельність ЗСУ до 600 тисяч осіб.

. У плані Трампа від України вимагають скоротити чисельність ЗСУ до 600 тисяч осіб. за Україною залишилися Запорізька АЕС і Каховська дамба . Також вона повинна мати "вільні проходи" по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою. В американській пропозиції ЗАЕС опиняється під владою Росії, а вироблена нею електроенергія порівну розподіляється між двома країнами.

. Також вона повинна мати "вільні проходи" по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою. В американській пропозиції ЗАЕС опиняється під владою Росії, а вироблена нею електроенергія порівну розподіляється між двома країнами. Інші територіальні питання мають розглядатися після припинення вогню.

Як писало видання Bild європейців непокоїть пункт плану, який передбачає передачу Росії усього Донбасу. Також вони незадоволені способом, у який Дональд Трамп планує використати заморожені російські активи. Частина з них піде в окремий американсько-російський інвестиційний фонд. У такому випадку Путін ще й заробить на своїй агресивній війні.