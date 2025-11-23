Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

До чого готуються в Кремлі?

Перший заступник голови комітету Держдуми Росії у міжнародних справах Олексій Чепа заявив, що будь-яка угода має відповідати всім вимогам Росії.

Він вкотре повторив, що метою Кремля є врегулювання, яке нібито усуває "корінні причини" війни – розмите формулювання, яке Росія давно використовує як завуальовану вимогу знищення українського суверенітету та НАТО.

Чепа натякнув, що новий план пропонує Росії більше поступок, ніж попередні, однак він усе одно не задовольняє максималістських вимог Кремля. Російські телеканали та військові блогери просували схожі меседжі.

Член комітету Держдуми з питань оборони Андрій Колесник заявив, що Росія не відмовиться від жодної з окупованих українських територій, навіть від тих, які не контролює повністю, як-от Запорізька область.

За словами аналітиків, це свідчить, що Кремль не розглядає жодних територіальних компромісів.

Голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) та депутат Держдуми Леонід Слуцький заявив, що план можна вважати "хорошою основою" для врегулювання, але російські успіхи на сході України є "не менш вагомими аргументами".

ISW продовжує оцінювати, що перемога Росії не є неминучою, і що Україна та Захід можуть використати кілька ключових слабких сторін Росії, щоб змусити Кремль до переговорів та реальних поступок,

– йдеться у звіті.

