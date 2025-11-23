Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

К чему готовятся в Кремле?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что любое соглашение должно соответствовать всем требованиям России.

Он в очередной раз повторил, что целью Кремля является урегулирование, которое якобы устраняет "коренные причины" войны – размытая формулировка, которое Россия давно использует как завуалированное требование уничтожения украинского суверенитета и НАТО.

Чепа намекнул, что новый план предлагает России больше уступок, чем предыдущие, однако он все равно не удовлетворяет максималистских требований Кремля. Российские телеканалы и военные блогеры продвигали похожие месседжи.

Член комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Колесник заявил, что Россия не откажется ни от одной из оккупированных украинских территорий, даже от тех, которые не контролирует полностью, например Запорожская область.

По словам аналитиков, это свидетельствует, что Кремль не рассматривает никаких территориальных компромиссов.

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что план можно считать "хорошей основой" для урегулирования, но российские успехи на востоке Украины являются "не менее весомыми аргументами".

ISW продолжает оценивать, что победа России не является неизбежной, и что Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабых сторон России, чтобы заставить Кремль к переговорам и реальным уступкам,

– говорится в отчете.

