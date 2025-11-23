Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Про що Стармер говорив з президентами?

Володимир Зеленський і Кір Стармер провели розмову в один із найнапруженіших днів для Києва та його союзників.

Тривала була в нас розмова, обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу. Будемо й надалі координуватись, і вдячний усьому британському суспільству за підтримку,

– написав президент України.

Зеленський додав, що радники обох країн, а також США, Франції та Німеччини 23 листопада працюватимуть у Швейцарії.

Після цього британський прем'єр також провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

У розмові з Трампом Стармер передав американському лідеру основні деталі цих дискусій, і обидва політики погодилися, що їхні команди у Женеві працюватимуть над мирним планом. Стармер і Трамп також домовилися знову провести розмову 23 листопада.

Що відомо про переговори у Швейцарії?