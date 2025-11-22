21 листопада ввечері міністр армії США Ден Дрісколл провів закритий брифінг для послів НАТО в Києві. За словами європейських чиновників, обговорення швидко пішло не за планом, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

Дивіться також Подвійна пастка Кремля: політолог пояснив, навіщо Путіну потрібен план Трампа

Як американці тиснули на Київ і союзників?

Один з провідних європейських чиновників охарактеризував тон зустрічі як "нудотний".

Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс заявила, що, мовляв, американці не можуть безкінечно підтримувати Україну у війні. Вона зазначила, що у Росії є потужна промислова база, і це лише питання часу, коли Україні доведеться укласти угоду.

Ден Дрісколл з'явився на зустріч із запізненням. Він приправив свої коментарі лайкою: "Треба покінчити з цим лайном".

Дрісколл заявив, що США люблять Україну. Однак, за оцінкою американських військових, Україна у дуже важкому становищі, і зараз найкращий час для миру.

Девіс і Дрісколл наполягали, щоб президент Зеленський підписав угоду до 27 листопада.

"У нас вузьке вікно для миру – президент Трамп хоче миру зараз", – сказав Дрісколл присутнім на зустрічі європейцям.

Посли ЄС та чиновники описали заяви від США як "шокуючі"

За словами одного західного чиновника, дипломати на зустрічі вважали, що США використовують політичну слабкість Зеленського на тлі внутрішнього корупційного скандалу, щоб швидко проштовхнути угоду для України.

Деякі посли ЄС на зустрічі розглядали пропозицію США як стратегічну перемогу Росії.

Девіс відповіла, що втрата мільйона російських солдатів не є перемогою.

На завершення зустрічі посли ЄС заявили, що замість укладення угоди зараз потрібен більший тиск на Росію. Американці відповіли, що запропоноване – найкраще, на що може розраховувати Україна.

"Виявляється, це навіть гірше, ніж ми думали", – сказав ще один високопоставлений європейський чиновник, ознайомлений із зустріччю.

Останні новини щодо мирного плана Трампа