21 ноября вечером министр армии США Дэн Дрисколл провел закрытый брифинг для послов НАТО в Киеве. По словам европейских чиновников, обсуждение быстро пошло не по плану, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

Как американцы давили на Киев и союзников?

Один из ведущих европейских чиновников охарактеризовал тон встречи как "приторный".

Временная поверенная в делах США Джули Дэвис заявила, что, мол, американцы не могут бесконечно поддерживать Украину в войне. Она отметила, что у России есть мощная промышленная база, и это лишь вопрос времени, когда Украине придется заключить соглашение.

Дэн Дрисколл появился на встречу с опозданием. Он приправил свои комментарии бранью: "Надо покончить с этим дерьмом".

Дрисколл заявил, что США любят Украину. Однако, по оценке американских военных, Украина в очень тяжелом положении, и сейчас лучшее время для мира.

Дэвис и Дрисколл настаивали, чтобы президент Зеленский подписал соглашение до 27 ноября.

"У нас узкое окно для мира – президент Трамп хочет мира сейчас", – сказал Дрисколл присутствующим на встрече европейцам.

Послы ЕС и чиновники описали заявления от США как "шокирующие"

По словам одного западного чиновника, дипломаты на встрече считали, что США используют политическую слабость Зеленского на фоне внутреннего коррупционного скандала, чтобы быстро протолкнуть соглашение для Украины.

Некоторые послы ЕС на встрече рассматривали предложение США как стратегическую победу России.

Дэвис ответила, что потеря миллиона российских солдат не является победой.

В завершение встречи послы ЕС заявили, что вместо заключения соглашения сейчас нужно большее давление на Россию. Американцы ответили, что предложенное – лучшее, на что может рассчитывать Украина.

"Оказывается, это даже хуже, чем мы думали", – сказал еще один высокопоставленный европейский чиновник, ознакомленный со встречей.

