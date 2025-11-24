Перетворити американську мирну пропозицію на прийнятну для України та Європи вкрай непросто, передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

На які поступки готова і не готова піти Україна заради миру?

22 пункт у плані Трампа вимагає від України вивести війська з частини Донецької області. Піти на таку поступку Києву буде важко. По-перше, за цю територію українці пролили багато крові. По-друге, десятки тисяч людей, які там проживають, будуть змушені залишити свої домівки. По-третє, відмова від решти Донбасу означала б здачу "поясу фортеці", що складається з міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка. Ці міста з 2014 року служили оплотом проти російських військ. Крім того, згода на виведення ЗСУ із Донеччини, ймовірно, викличе обурення і протест у суспільстві, дестабілізує ситуацію в країні. Саме на це можуть розраховувати у Кремлі.

План Трампа пропонує визнати нині окуповані українські території "де-факто російськими". На перший погляд, ця умова видається прийнятною для Києва та європейців. Адже від них не вимагають юридично визнати ці землі російськими, і в такий спосіб погодитися з тим, що кордони можна змінювати силою в порушення принципів міжнародного права.

Водночас Марк Веллер, експерт з міжнародного права, вважає, що формулювання "де-факто російські" більш вигідне Путіну, ніж "під фактичним контролем Росії", як і використання слова "визнання".

У плані йдеться, що Україна "отримає надійні гарантії безпеки", але без жодної конкретики. Натомість, є низка обмежень для союзників. Зокрема, їм забороняють розміщувати свої війська на території України.

Розпливчасті обіцянки, якими були по суті гарантії безпеки, передбачені у Будапештському меморандумі, не запобігли повномасштабному вторгненню Росії. Тому, якщо у мирному плані не будуть прописані конкретні дії, як союзники і США планують захищати Україну, це стане провалом для Києва.

Американський план може зірвати схему ЄС щодо використання заморожених російських активів, з яких хотіли отримати 140 мільярдів євро "репараційного" кредиту для України. Але навіть якщо мирну угоду буде підписано, Україні все одно знадобиться значна фінансова підтримка з Європи та довгострокове фінансування для підготовки й оснащення армії. У більшості столицях ЄС погоджуються, що такий репараційний кредит – найпростіший і найдешевший спосіб надати цю допомогу.

Мирна пропозиція США також передбачає загальну амністію для обох сторін і відмову від будь-яких юридичних претензій. Однак, як зазначається в статті, для багатьох українців це неприйнятно, адже вони пережили вбивства, руйнування, зґвалтування та викрадення дітей.

Лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук заявила, що така амністія та відсутність будь-якої відповідальності за агресію стали б "головним розчаруванням" у плані США для українців.

Крім того, за словами Юлії Зіскіної з правозахисної організації "Разом", це зруйнує юридичні підстави для репараційного кредиту ЄС: якщо таку угоду підпишуть, отримати цей кредит стане юридично й фінансово неможливо.

Один із пунктів плану передбачає обмеження чисельності ЗСУ 600 000 осіб. Європейські союзники виступають проти цього. Адже сильна українська армія слугує найкращим буфером Європи проти російської агресії.

Видання зазначає, що навіть зі скороченням чисельності на третину від нинішнього рівня ЗСУ залишатимуться грізною і значною силою. Українська армія однаково буде удвічі більшою за найпотужніші армії ЄС. Також цей пункт плану дозволить демобілізувати частину військовослужбовців, які роками воювали.

Дехто з військових уже виступив проти скорочення чисельності ЗСУ. За словами фахівця з комунікацій армії Олександра Солонка, це може стати підготовкою до нового вторгнення і настільки послабити Україну, що вона не зможе вчасно дати відсіч.

