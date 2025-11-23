Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Коли Україна та США можуть узгодити мирний план?

Як повідомив американський посадовець, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф уже прибули до Женеви для участі в переговорах.

За його словами, сторони сподіваються узгодити деталі, щоб підготувати документ, "вигідний для України".

Нічого не буде узгоджено, поки два президенти не зустрінуться,

– заявив посадовець, маючи на увазі Трампа і Зеленського.

Володимир Зеленський також привітав активізацію дипломатії та висловив сподівання, що переговори дадуть результат.

Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена,

– написав він.

За словами американських посадовців, напередодні терміново скликаної зустрічі в Женеві також відбулися конструктивні переговори між американськими та українськими представниками.

Що передбачає мирний план США?