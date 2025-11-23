Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Переговоры по мирному плану Трампа в Женеве: главные заявления и все, что известно о встрече

Когда Украина и США могут согласовать мирный план?

Как сообщил американский чиновник, госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф уже прибыли в Женеву для участия в переговорах.

По его словам, стороны надеются согласовать детали, чтобы подготовить документ, "выгодный для Украины".

Ничего не будет согласовано, пока два президента не встретятся,

– заявил чиновник, имея в виду Трампа и Зеленского.

Владимир Зеленский также приветствовал активизацию дипломатии и выразил надежду, что переговоры дадут результат.

Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разожжена,

– написал он.

По словам американских чиновников, накануне срочно созванной встречи в Женеве также состоялись конструктивные переговоры между американскими и украинскими представителями.

Что предусматривает мирный план США?