Де просунулися росіяни на ранок 24 листопада?

23 листопада російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися. Z-блогери писали, що окупанти припинили атаки в бік села Садки через нестачу людей. А ISW востаннє спостерігали ці атаки на початку листопада.

На Харківщині ворогу також не вдалося просунутися. 22 та 23 листопада російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Синельникового та Лимана, а також у напрямку селища Вільча. Та сама ситуація в напрямку Великого Бурлука та Куп'янська.

Цікаво! Російська пропаганда писала про "оточення 15 батальйонів у Куп'янську-Вузловому". Зауважимо, що в батальйоні може бути до 800 людей. Але навіть Z-блогери були здивовані цими брехливими заявами Герасимова.

У напрямку Борової на Харківщині немає підтверджених просувань.

Російські війська нещодавно просунулися на Слов'янсько-Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 листопада, свідчать про те, що підрозділи російського 252 мотострілецького полку нещодавно просунулися в центральній частині Новоселівки (на північний захід від Лимана).

Щодо Ямполя, то пропагандисти заявляють, буцімто російські війська контролюють приблизно 70 відсотків міста.

ISW отримала лише докази, що дозволяють оцінити, що російські війська захопили приблизно 18 відсотків Ямполя та провели операцію з інфільтрації на північно-східній околиці поселення 21 та 22 листопада,

– зауважили аналітики.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 листопада, показують, як українські війська обстрілюють окуповану Росією будівлю в центральній Платонівці (на північний захід від Сіверська). Росіяни писали, що скупчують піхоту на околицях міста.

Карти ISW на 24 листопада

Окупанти нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на західній околиці Іванопілля (на південний схід від Костянтинівки). Ворог писав, що Ступочки та Предтечине перетворюються на сіру зону.

Російські війська нещодавно просунулися на Добропільському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 листопада, свідчать про те, що ймовірні підрозділи 336 бригади морської піхоти Росії (Балтійський флот) нещодавно просунулися в південній частині Шахового (на схід від Добропілля).

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Удачного (на південний захід від Покровська).

В напрямку Новопавлівки та Великої Михайлівки ворог не просунувся.

На Гуляйпільському напрямку росіяни не мали успіху, проте нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 листопада, свідчать про те, що російські війська просунулися в південній Новоданилівці (на південь від Оріхова) в ході нещодавнього механізованого наступу в цьому районі.

На Херсонщині окупанти не просунулися.