Деталі передає 24 Канал з посиланням на допис Зеленського.

Дивіться також Зеленський відповів, чи не боїться повторення лютневого скандалу в Білому домі

Як реагує Зеленський на те, що США братимуть участь у гарантіях безпеки

Стів Віткофф 17 серпня заявив, що США та Росія домовилися про "надійні гарантії безпеки" для України. Імовірно, саме цю заяву американської сторони коментував Зеленський.

Це історичне рішення, що Сполучені Штати готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи,

– повідомив президент.

Раніше цього дня Зеленський підкреслив: слід чекати на гарантії безпеки від Америки, бо росіянам не можна вірити. Те, що Москва говорить про гарантії безпеки, – швидше "сигнали російської сторони про те, що вони не будуть нас далі окуповувати".

Також мовилося про те, що Зеленський і Трамп 18 серпня у Вашингтоні обговорять, що саме увійде в ці гарантії безпеки. Український президент упевнений, що має бути сильна армія, та ще не ясно, що пропонує Захід.

Цікаво, що Трамп 17 серпня заявив, що досягнув великого прогресу з Росією. А потім репостнув допис, в якому ішлося: "Україна має бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше чим довше триватиме війна, вона втрачатиме ще більше земель".