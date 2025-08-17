Детали передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Зеленского.

Как реагирует Зеленский на то, что США будут участвовать в гарантиях безопасности

Стив Уиткофф 17 августа заявил, что США и Россия договорились о "надежных гарантиях безопасности". Вероятно, именно это заявление американской стороны комментировал Зеленский.

Это историческое решение, что Соединенные Штаты готовы принять участие в гарантиях безопасности для Украины. Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы,

– сообщил президент.