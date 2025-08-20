Після переговорів із Зеленським Трамп додав до списку ще якусь одну "завершену війну". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.

Скільки воєн нібито завершив Трамп?

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що з моменту вступу на посаду в січні він "зупинив кілька воєн" і, на його думку, заслуговує на Нобелівську премію миру.

Я в середньому веду приблизно одну війну на місяць,

– сказав Трамп.

На переговорах із Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп нагадав про нібито 6 воєн, які йому вдалося завершити, а вже наступного дня в ефірі Fox and Friends заявив, що "вирішив 7 воєн", щоправда, не уточнив, який саме додав до цього списку.

Своє миротворство Трамп пояснює бажанням потрапити до раю.

У відповідь на запит журналістів Білий дім надав перелік із шести конфліктів, які президент вважає врегульованими. Однак щодо сьомого відповіді так і не прозвучало.

Які війни Трамп вважає завершеними?

Одним із таких прикладів став крок у врегулюванні вірмено-азербайджанського протистояння.

Цього місяця Трамп запросив до Вашингтона лідерів Єревана й Баку, де ті підписали декларацію про намір рухатися до миру. Хоча це ще не мирний договір, документ став першим реальним зобов’язанням сторін після ескалацій кінця 1980-х.

Вірменія в рамках домовленостей погодилася надати США права на розвиток стратегічного транспортного коридору, який отримав назву "Шлях Трампа для міжнародного миру та процвітання". Його назвали проєктом, здатним змінити економіку регіону та з’єднати Європу з Азербайджаном і Центральною Азією.

Однак ключові суперечки залишаються: Азербайджан наполягає на зміні вірменської конституції щодо Карабаху, утримує частину вірменських територій, а дипломатичні відносини досі не відновлені.

Ще одним прикладом стала червнева угода між Руандою та Демократичною Республікою Конго, яку сторони підписали в Овальному кабінеті за участю Катару, спрямовану на припинення війни, яка триває вже понад три десятиліття. Трамп назвав домовленість "славною перемогою". Втім, процес застопорився: бойові дії тривають, а угруповання M23 погрожує вийти з угоди, звинувачуючи конголезьку армію в її порушенні.

Також президент США приписав собі роль у зниженні напруженості між Індією та Пакистаном після теракту в Кашмірі, що забрав життя 26 мирних мешканців. Нью-Делі визнав посередництво Вашингтона, але наголосив, що ключові домовленості були досягнуті напряму з Ісламабадом. Індія стверджує, що пакистанські чиновники просили про переговори про припинення вогню під тиском військових нападів Індії.

Пакистан, своєю чергою, заперечив трактування Індії та подякував Трампу та навіть анонсував висунення його кандидатури на Нобелівську премію миру.На пакистанські товари Вашингтон запровадив мито у 19%, тоді як для індійського експорту встановив рекордні 50%.

Трамп вважає, що закінчив війну між Ізраїлем та Іраном.

Після 12-денних ударів у червні, під час яких США завдали серії атак по іранських ядерних об’єктах, Дональд Трамп несподівано оголосив про домовленість щодо припинення вогню. За його словами, саме Вашингтон став ключовим посередником у досягненні перемир’я, а Ізраїль нібито відкликав свої літаки за його прямою вказівкою.

Для мене було великою честю знищити всі ядерні об'єкти та можливості, а потім ЗУПИНИТИ ВІЙНУ!

– написав він у Truth Social.

Хоча роль США в угоді не заперечувала жодна зі сторін, перспективи тривалого перемир’я залишаються невизначеними. Діалог між Тегераном і Вашингтоном щодо майбутнього іранської ядерної програми, яку Ізраїль вважає прямою загрозою своєму існуванню, було перервано. Американська розвідка оцінює, що авіаудари суттєво пошкодили один із найсучасніших об’єктів Ірану зі збагачення урану, однак експерти застерігають: Іран може відновити ці процеси на інших майданчиках.

Цього літа також спалахнув один із найкривавіших конфліктів у Південно-Східній Азії за останні десятиліття – Таїланда і Камбоджі. Бойові дії між сусідніми державами призвели щонайменше до 42 загиблих та змусили понад 300 тисяч людей покинути свої домівки.

На тлі цього адміністрація Трампа вела торговельні переговори з кількома країнами. Президент пригрозив лідерам Таїланду та Камбоджі, що згорне перемовини, якщо ті не домовляться про перемир’я.

За два дні після цієї заяви сторони зустрілися в Малайзії під егідою американських і малайзійських дипломатів і погодили припинення вогню.

Сподіваємося, що вони будуть ладити ще багато років,

– сказав Трамп.

Критики підходу пана Трампа кажуть, що його втручання не вирішило основних проблем конфлікту, хоча бойові дії припинилися.

Ще одним вузлом напруги залишається Африка, де триває суперечка між Єгиптом та Ефіопією навколо найбільшої гідроелектростанції на континенті.

Хоча мова поки йде не про війну, а про дипломатичний конфлікт, у регіоні побоюються його ескалації у військове протистояння. Ще у 2020 році Трамп заявляв, що Єгипет навіть погрожував підірвати дамбу.

Однак американська дипломатія не досягла суттєвого прогресу: Ефіопія вже завершила будівництво, а офіційне відкриття заплановане на наступний місяць. Єгипет і Судан продовжують виступати проти проєкту, вбачаючи в ньому загрозу для власних водних ресурсів з Нілу.

Як проходить мирний процес щодо України та Росії?