Трамп зазначив, що Україна виграє завдяки американській зброї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
Що Трамп заявив про обмін територіями?
Будь-хто може поводитися мило, але дивіться: Україна поверне своє життя, у ній припинять повсюди гинути люди, і вони отримають багато землі,
– заявив Трамп.
Він підкреслив, що армія Росії є однією з найпотужніших у світі, "подобається це людям чи ні". Водночас у США є найкраща у світі зброя. Завдяки їй та неймовірній хоробрості українських військових, на його думку, Україна ще тримається.
"Це не війна, яку варто було починати. Так не роблять. Не беруться за боротьбу з країною, яка в 10 разів більша за вас", – вважає президент США.
Він нагадав, що "79% території" Донбасу вже окупована. Трамп також вважає, що Україні марно сподіватися повернути Крим чи вступити до НАТО.
Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні?
- Під час візиту до Вашингтона президент США Дональд Трамп оцінив переговори із президентом України Володимиром Зеленським як успішні. Зеленський також відзначив, що розмова з Трампом була гарною та, можливо, найкращою за весь час.
- За словами українського президента, на тристоронній зустрічі за участю Володимира Путіна обговорюватимуться чутливі питання, зокрема можливий розподіл територій. Лише під час безпосередніх переговорів між Зеленським, Трампом та Путіним можна очікувати досягнення згоди, при цьому Трамп прагне провести ці перемовини у стислі терміни.
- Під час брифінгу український президент заявив, що гарантії безпеки будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів.