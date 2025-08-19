Трамп зазначив, що Україна виграє завдяки американській зброї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Що Трамп заявив про обмін територіями?

Будь-хто може поводитися мило, але дивіться: Україна поверне своє життя, у ній припинять повсюди гинути люди, і вони отримають багато землі,

– заявив Трамп.

Він підкреслив, що армія Росії є однією з найпотужніших у світі, "подобається це людям чи ні". Водночас у США є найкраща у світі зброя. Завдяки їй та неймовірній хоробрості українських військових, на його думку, Україна ще тримається.

"Це не війна, яку варто було починати. Так не роблять. Не беруться за боротьбу з країною, яка в 10 разів більша за вас", – вважає президент США.

Він нагадав, що "79% території" Донбасу вже окупована. Трамп також вважає, що Україні марно сподіватися повернути Крим чи вступити до НАТО.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні?