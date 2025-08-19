Президент США Дональд Трамп виступив в ефірі Fox News, говорячи про перспективи мирного врегулювання в Україні. Він заявив, що сподівається на готовність Володимира Путіна рухатися до завершення війни, але визнав, що можливо, російський лідер не хоче укладати жодної угоди, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.
Що сказав Трамп про Путіна 19 серпня?
Ми дізнаємося про справжні наміри президента Путіна в найближчі кілька тижнів... Цілком можливо, що він не хоче укладати угоду,
– сказав Трамп.
Водночас президент США попередив, що очільник Кремля зіткнеться з "жорсткою ситуацією", якщо не піде на поступки щодо України.
"Я сподіваюся, що із президентом Путіним все вийде, а якщо ні – це буде складна ситуація", – сказав Трамп.
Також він висловив сподівання, що Володимир Зеленський проявить гнучкість і "зробить те, що має зробити".
Що відомо про погрози Трампа Путіну?
- Ще у статусі кандидата у президенти США Дональд Трамп розповідав, як планує закінчити війну в Україні. Мовляв, він посадить Зеленського і Путіна в одній кімнаті, і все вирішить за 24 години. Якщо український лідер відмовиться від мирної угоди, то допомога Києву припиниться. Якщо ж зупиняти війну не погодиться диктатор, тоді Трамп засипле Україну зброєю.
- Однак, ставши президентом, Трамп забув про свої обіцянки. Очільник Кремля декілька разів відкинув ідею припинення вогню, яку просував американський лідер. Однак Україну зброєю так і не закидали, а санкції проти Росії не ввели.
- Здавалося, що після шостої безрезультативної розмови із Путіним терпіння Дональда Трампа луснуло. Він поставив диктатору ультиматум: або той погодиться на перемир'я, або проти Росії будуть введені вторинні санкції.
- Пізніше президент США навіть скоротив цей термін до 10 днів. Втім, Володимиру Путіну вдалося відкласти запровадження нових обмежень.
- Під час візиту спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Москви, очільнику Кремля вдалося справити на нього враження, ніби він готовий до компромісів, зокрема територіальних. У такий спосіб Путін "виграв" зустріч із Трампом на Алясці 15 серпня і уникнув запровадження обмежень.
- Хоча диктатор на Алясці знову категорично відкинув припинення вогню, Дональд Трамп заявив, що обговорювати санкції проти Росії не на часі. Мовляв, до цього питання він повернеться за 2 – 3 тижні.
- Ба більше, президент США пристав на пропозицію Путіна – спочатку укласти мирну угоду, а потім зупиняти вогонь.