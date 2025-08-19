Президент США Дональд Трамп виступив в ефірі Fox News, говорячи про перспективи мирного врегулювання в Україні. Він заявив, що сподівається на готовність Володимира Путіна рухатися до завершення війни, але визнав, що можливо, російський лідер не хоче укладати жодної угоди, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі: все, що відомо про історичний візит

Що сказав Трамп про Путіна 19 серпня?

Ми дізнаємося про справжні наміри президента Путіна в найближчі кілька тижнів... Цілком можливо, що він не хоче укладати угоду,

– сказав Трамп.

Водночас президент США попередив, що очільник Кремля зіткнеться з "жорсткою ситуацією", якщо не піде на поступки щодо України.

"Я сподіваюся, що із президентом Путіним все вийде, а якщо ні – це буде складна ситуація", – сказав Трамп.

Також він висловив сподівання, що Володимир Зеленський проявить гнучкість і "зробить те, що має зробити".

Що відомо про погрози Трампа Путіну?