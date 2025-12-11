СБУ задержали "теневое" судно россиян в Одессе

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала и арестовала в Одессе иностранное судно, которое входило в "теневой" флот России и незаконно перевозило украинскую агропродукцию с временно оккупированного Крыма, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В пресс-службе ведомства отметили, что владелец этого судна находился под санкциями СНБО, а для обхода ограничительных мер регулярно менял название судна и формальных бенефициаров из третьих стран. Сотрудники СБУ разоблачили подконтрольный России сухогруз в торговом порту Одессы, куда он прибыл под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб.

Установлено, что накануне полномасштабной войны судно по меньшей мере семь раз причаливало к Севастополю для нелегального экспорта агропродукции в интересах России.

В конце января 2021 года сухогруз нелегально вывез с украинского полуострова почти 7 тысяч тонн зерна в Северную Африку. Во время задержания корабля на его борту находились капитан и еще 16 членов экипажа – все граждане нескольких стран Ближнего Востока.

Во время обыска на судне обнаружены планы рейсов, лоцманские карточки, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированных территорий Украины,

– заявляют в ведомстве.

Следователями СБУ начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110–2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил);

чч. 2, 3 ст. 332–1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Обратите внимание! На судно наложен арест для дальнейшей передачи в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

