СБУ затримали "тіньове" судно росіян в Одесі
Служба безпеки України (СБУ) затримала і арештувала в Одесі іноземне судно, яке входило до "тіньового" флоту Росії та незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму, повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.
У пресслужбі відомства зазначили, що власник цього судна знаходився під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн. Співробітники СБУ викрили підконтрольний Росії суховантаж у торгівельному порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб.
Встановлено, що напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для нелегально експорту агропродукції в інтересах Росії.
Наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з українського півострова майже 7 тисяч тонн зерна до Північної Африки. Під час затримання корабля на його борту знаходились капітан та ще 16 членів екіпажу – всі громадяни декількох країн Близького Сходу.
Під час обшуку на судні виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України,
– заявляють у відомстві.
Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 110–2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил);
- чч. 2, 3 ст. 332–1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).
Зверніть увагу! На судно накладено арешт для подальшої передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
