Про головні події дня станом на 8 грудня, актуальну ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Дрони атакували Енгельс, Росія вдарила по Печенізькому водосховищу: хронологія 1383 дня війни

04:00, 8 грудня

Ворог вдарив по Чернігову

Після 3 ранку керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив у соціальних мережах, що у Чернігові ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку.

Вибуховою хвилею вибито вікна та двері, виникла пожежа газопроводу. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Також відомо, що дві людини поранені. У них забої, і їм допомагають медики.

02:00, 8 грудня

Deep State оновили карту фронту

Проєкт Deep State виклав оновлену мапу фронту. За даними аналітиків, росіяни мають просування на двох напрямках.

Ворог просунувся поблизу Катеринівки та у Мирнограді,
– написали аналітики.

01:00, 8 грудня

В Охтирці росіяни поцілили у багатоповерхівку, є постраждалі

Ворог обстріляв Охтирку пізно ввечері 7 грудня. Про можливе ураження будинку писали телеграм-канали, а тепер це підтвердили офіційно.

Трьома ударними БпЛА Росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі. Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі, медики надають їм необхідну допомогу,
– написав Григоров.