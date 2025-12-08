О главных событиях дня по состоянию на 8 декабря, актуальную ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Дроны атаковали Энгельс, Россия ударила по Печенежскому водохранилищу: хронология 1383 дня войны