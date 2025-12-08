О главных событиях дня по состоянию на 8 декабря, актуальную ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
После 3 утра руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил в социальных сетях, что в Чернигове вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома. Взрывной волной выбиты окна и двери, возник пожар газопровода. Аварийные службы ликвидируют последствия. Также известно, что два человека ранены. У них ушибы, и им помогают медики. Проект Deep State выложил обновленную карту фронта. По данным аналитиков, россияне имеют продвижение на двух направлениях. Враг продвинулся вблизи Катериновки и в Мирнограде, Враг обстрелял Ахтырку поздно вечером 7 декабря. О возможном поражении дома писали телеграмм-каналы, а теперь это подтвердили официально. Тремя ударными БпЛА Россия атаковала Ахтырскую общину этой ночью. Попали в многоэтажку. Есть пострадавшие, медики оказывают им необходимую помощь,
Враг ударил по Чернигову
Deep State обновили карту фронта
– написали аналитики.
В Ахтырке россияне попали в многоэтажку, есть пострадавшие
– написал Григоров.
