О главных новостях дня 7 декабря, последствиях российских атак и ситуации на фронте читайте на 24 Канале.
Какие главные новости дня 7 декабря?
В 01:21 губернатор Саратовской области заявил, что от минобороны поступила информация об угрозе БпЛА. Между тем местные паблики уже начали рассказывать о взрывах в регионе, а Росавиация анонсировала временное закрытие аэропорта в Саратове на прием и отправку рейсов. Впоследствии пабликами начали распространяться кадры ночного Энгельса. Жители города писали о том, что беспилотники атаковали местную нефтебазу. Там возник пожар. В Энгельсе расположен "Комбинат Кристалл". Это склад хранения нефтепродуктов. Комбинат Кристалл обеспечивал горючим военную авиабазу "Энгельс 2".
Дроны атаковали Энгельс
