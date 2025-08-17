Про це розповів Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Посол Ізраїлю відповів, коли війська ЦАХАЛ вийдуть із Сектору Гази та що буде далі

Яка ситуація з гуманітарною допомогою в Газі?

За даними Міхаеля Бродського, гуманітарна допомога в Сектор Гази надходить у необхідному обсязі. Її передає як Ізраїль, так і інші країни. Однак вона часто не доходить до цивільного населення.

Розподіл контролює ХАМАС, який навмисно гальмує процес, щоб спричинити голод і посилити міжнародний тиск на Ізраїль,

– сказав дипломат.

В Ізраїлі наголосили, що однією з цілей розширення операції є організація розподілу допомоги в обхід ХАМАСу. Це має гарантувати, що продукти й предмети найпершої потреби отримуватимуть усі мешканці, а не лише представники терористичної організації.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль може розширити військову операцію в Секторі Гази, аби звільнити полонених і усунути терористичну владу ХАМАСу.

Посол Бродський розкритикував ідею визнання палестинської держави. Він назвав це "незаслуженою нагородою для ХАМАСу", яка лише підсилить мотивацію бойовиків.

Також Ізраїль заявив, що не братиме на себе відповідальність за майбутнє Сектора Гази, адже цим мають опікуватися палестинці та арабські держави. Війська ЦАХАЛ, за словами дипломата, залишать територію лише після повного роззброєння ХАМАСу та усунення загрози для Ізраїлю.