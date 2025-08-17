Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Какова ситуация с гуманитарной помощью в Газе?

По данным Михаэля Бродского, гуманитарная помощь в Сектор Газа поступает в необходимом объеме. Ее передает как Израиль, так и другие страны. Однако она часто не доходит до гражданского населения.

Распределение контролирует ХАМАС, который намеренно тормозит процесс, чтобы вызвать голод и усилить международное давление на Израиль,

– сказал дипломат.

В Израиле отметили, что одной из целей расширения операции является организация распределения помощи в обход ХАМАСа. Это должно гарантировать, что продукты и предметы первой необходимости будут получать все жители, а не только представители террористической организации.

Ранее сообщалось, что Израиль может расширить военную операцию в Секторе Газа, чтобы освободить пленных и устранить террористическую власть ХАМАСа.

Посол Бродский раскритиковал идею признания палестинского государства. Он назвал это "незаслуженной наградой для ХАМАСа", которая только усилит мотивацию боевиков.

Также Израиль заявил, что не будет брать на себя ответственность за будущее Сектора Газа, ведь этим должны заниматься палестинцы и арабские государства. Войска ЦАХАЛ, по словам дипломата, оставят территорию только после полного разоружения ХАМАСа и устранения угрозы для Израиля.