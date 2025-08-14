Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Расширит ли Израиль операцию против Газы?

Посол Бродский заявил, что в течение многих месяцев продолжались косвенные переговоры об освобождении заложников из плена ХАМАС. Однако, к сожалению, они не дали результата. Из-за этого Израиль рассматривает возможность расширения военной операции в Секторе Газа.

Это вынужденный шаг нужен для того, чтобы освободить пленных и ликвидировать власть ХАМАСа.

После 7 октября стало понятно: мы не можем жить рядом с ХАМАС на территории, которую контролируют террористы,

– добавил Бродский.

Кроме того, дипломат раскритиковал заявления Франции и других государств о возможном признании палестинского государства. Михаэль Бродский назвал это "незаслуженной наградой для ХАМАСа".

По его словам, такие шаги лишь усилят уверенность террористов в том, что насилием можно достичь политических целей.

Посол отметил, что Израиль пытается уменьшить мотивацию террористов и донести мировому сообществу, что силовое давление и атаки на гражданских не является способом решения конфликтов.

К слову, Израиль осуществил операцию против Ирана, что ослабило его позиции и способствовало помощи Украине. Стратегический диалог между Израилем и Украиной по иранской угрозы еще формируется.