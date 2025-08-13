Об этом говорится в материале 24 Канала "Признает ли Израиль Голодомор и как евреи воюют в ВСУ: интервью с послом Михаэлем Бродским".

Как Израиль помогает Украине?

По словам посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, сейчас определяют, где, когда и в каком формате будет продолжаться диалог между двумя государствами по противодействию Ирану.

Очевидно, что у Израиля и Украины есть общий интерес, и один из них – сдерживание Ирана. После последней операции Израиля против иранских ядерной и военной программ Иран существенно ослаб, и это однозначно играет на руку Украине. Это хоть и не прямая, но опосредованная поддержка, и я думаю, здесь ее уже чувствуют,

– сказал дипломат.

О запуске стратегического диалога насчет иранской угрозы объявили во время визита министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев 23 июля. Но пока сложно сказать, как именно он будет происходить и в каком формате. Участники также не известны.

Операция Израиля против Ирана, по мнению посла, существенно ограничит возможности Ирана поддерживать российские военные действия против Украины.

"Это также уменьшит его способность влиять на Ближний Восток и поддерживать террор против Израиля и Запада в целом. Иран десятилетиями занимается поддержкой террора, террористических группировок и на Ближнем Востоке, и за его пределами", – добавил Бродский.