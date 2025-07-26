Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что ходили слухи, что Саар попросит Patriot для города, но это все шутки. На самом деле приезд мог быть связан с празднованием еврейского Нового года.

Смотрите также Макрон заявил, что Франция официально признает Палестину: Нетаньяху резко отреагировал

Зачем в Украину приезжал глава МИД Израиля?

Каждый год хасиды съезжаются в Умань на празднование еврейского Нового Года – Рош ха-Шана. Так, прошлом году в город прибыли более 30 тысяч хасидов, которые собрались у могилы Раби Нахмана для первой молитвы.

В Израиле шутили, что Саар просил поставить Patriot в Умани, чтобы защищать еврейских паломников. До этого не дошло. Однако то, что мы знаем – просил Украину переправить туда усиленные подразделения полиции,

– сказал он.

Зильбер объяснил, что ранее Израиль присылал туда собственную полицию, чтобы поддерживать там порядок. Однако это невозможно во время войны. В то же время израильский журналист отметил, что сейчас в нашей стране, учитывая российские атаки, есть много мест, где стоило бы поставить полицейских.

Он добавил, что прогресс в отношениях Израиля и Украины заметен – Саар осудил обстрелы городов оккупантами, а также сказал, что наши две страны имеют единых врагов – Россию и Иран.

Напомним, что в прошлом году из-за приезда хасидов на празднование миграционная служба и правоохранители перешли на усиленный режим работы.