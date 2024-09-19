Ожидается, что в этом году празднование станет самым массовым – прогнозируют прибытие более 50 тысяч паломников, поэтому правоохранители переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы.

Смотрите также Хасидов ждут уже в сентябре: как Умань готовится принимать паломников

Что известно о хасидах в Умани

В ведомстве рассказали, что хасиды начали прибывать в Умань еще с первых дней осени. По предварительной информации, в город уже прибыло до полтысячи паломников, их массовый приезд ожидается уже на следующей неделе.

Поэтому миграционная служба и правоохранители переходят на усиленный режим работы.

В этом году планируется наиболее массовое празднование Рош ха-Шана в Умани, где ожидают более 50 тысяч хасидов.

Также Накануне начальник Центрально-южного межрегионального управления ГТСУ Андрей Кочерга посетил Умань с рабочим визитом.

Вместе с сотрудниками местного отдела ЦПМУ ГМС они осмотрели квартал, где живут хасиды, и посетили могилу основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана. При участии представителей районного управления полиции и Управления стратегических расследований в Черкасской области Нацполиции обсудили совместные мероприятия.

Основными темами встречи стали обеспечение безопасности иностранцев и контроль за соблюдением ими законодательства Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.