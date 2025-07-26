Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зазначивши, що ходили чутки, що Саар попросить Patriot для міста, але це все жарти. Насправді приїзд міг бути пов'язаний з святкування єврейського Нового року.

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Навіщо в Україну приїжджав очільник МЗС Ізраїлю?

Кожного року хасиди з'їжджаються до Умані на святкування єврейського Нового Року – Рош га-Шана. Так, минулого року до міста прибули понад 30 тисяч хасидів, які зібралися біля могили Рабі Нахмана для першої молитви.

В Ізраїлі жартували, що Саар просив поставити Patriot в Умані, щоб захищати єврейських паломників. До цього не дійшло. Однак те, що ми знаємо – просив Україну переправити туди посилені підрозділи поліції,

– сказав він.

Зільбер пояснив, що раніше Ізраїль присилав тули власну поліцію, щоб підтримувати там порядок. Однак це неможливо під час війни. Водночас ізраїльський журналіст зауважив, що зараз в нашій країні, враховуючи російські атаки, є багато місць, де вартувало би поставити поліцейських.

Він додав, що прогрес у відносинах Ізраїля та України помітний – Саар засудив обстріли міст окупантами, а також сказав, що наші дві країни мають єдиних ворогів – Росію та Іран.

Нагадаймо, що минулого року через приїзд хасидів на святкування міграційна служба та правоохоронці перейшли на посилений режим роботи.