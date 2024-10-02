Станом на ранок 2 жовтня більш ніж 30 тисяч паломників вже прибули до Умані. Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Що відомо про Хасидів в Умані

В Умані хасиди готуються до святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана. Тисячі людей вже зібралися біля могили Рабі Нахмана для першої молитви.

Хасиди прибули до Умані: дивіться відео

Традиція паломництва до Умані існує з XIX століття і щороку залучає прочан з різних куточків світу, включаючи Ізраїль, США та Європу.

Місцева громада готується до зустрічі десятків тисяч паломників, оскільки святкування Рош га-Шана є особливо важливим для хасидів. Вважається, що молитви на могилі цадика Нахмана мають особливу силу, тому хасиди прагнуть провести цей час саме там.

Довідка. Рош га-Шана буде святкуватися з вечора 2 жовтня до вечора 4 жовтня. У юдеїв настане 5785 рік.

Хасиди в Умані / Фото OBOZ.UA

Як обстріл Ізраїлю завадив хасидам дістатися Умані

Станом на ранок 2 жовтня до Умані вже прибули понад 30 тисяч паломників для участі в святкуванні. Проте не всі охочі змогли дістатися міста цього року.

Через масовані обстріли Ізраїлю з боку Ірану напередодні повітряний простір було тимчасово закрито, що призвело до скасування багатьох авіарейсів. В результаті понад 14 тисяч хасидів не змогли здійснити свою подорож до Умані.

Заступник міського голови Умані Олег Ганіч повідомив Суспільному, що цього року до Умані, ймовірно, приїде менше паломників, ніж минулого року. Він зазначив, що у 2023 році місто відвідали 35,5 тисяч хасидів.

Також заступник мера підкреслив, що паломникам-хасидам не рекомендується їхати до Умані на святкування Рош га-Шана через безпекову ситуацію в Україні.