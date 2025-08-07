Об этом в эфире телеканала Рада рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

Смотрите также Испепелят Москву за считанные минуты: что за субмарины с ядеркой, которыми Трамп угрожает Путину

Кого Буданов считает наибольшую угрозу для Украины?

Как пояснил Буданов, Северная Корея несет наибольшую угрозу для Украины, поскольку именно она сейчас поставляет около 40% всех боеприпасов, которые Россия использует на фронте.

Относительно Ирана, то, по мнению, Буданова, руководство страны несколько отрезвил американский удар.

Когда просто бомбардировщики с территории США поднимались в воздух и шли через половину мира для того, чтобы нанести максимально разрушительный и точный удар – и вернулись спокойно обратно. Это заставило задуматься многих,

– указал Буданов.

В ответ на вопрос о потенциальном риске передачи Россией ядерных технологий Ирану, Северной Корее или Китаю, глава разведки указал, что у каждой из этих стран есть свои силы и знания – но Россия может значительно ускорить эти процессы. Однако Россия напрямую не будет передавать Ирану технологии. А вот с КНДР ситуация тяжелее.

"Прежде всего, Северная Корея и так имеет ядерное оружие, но Российская Федерация помогает модернизировать носители ядерного оружия. Это на самом деле происходит", – указал он.

Кстати, на днях ГУР получило секретную документацию новейшей атомной лодки России "Князь Пожарский". Субмарина имеет стратегическое значение как составляющая ядерной триады с 16 пусковыми шахтами для ракет Р-30 "Булава-30".