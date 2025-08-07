Про це в ефірі телеканалу Рада розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає 24 Канал.

Кого Буданов вважає найбільшу загрозу для України?

Як пояснив Буданов, Північна Корея несе найбільшу загрозу для України, оскільки саме вона зараз постачає близько 40% всіх боєприпасів, які Росія використовує на фронті.

Стосовно Ірану, то, на думку, Буданова, керівництво країни дещо отверезив американський удар.

Коли просто бомбардувальники з території США піднімалися в повітря і йшли через половину світу для того, щоб нанести максимально руйнівний та точний удар – і повернулися спокійно назад. Це змусило замислитися багатьох,

– вказав Буданов.

У відповідь на питання про потенційний ризик передачі Росією ядерних технологій Ірану, Північній Кореї чи Китаю, голова розвідки вказав, що у кожної з цих країн є свої потуги і знання – але Росія може значно пришвидшити ці процеси. Проте Росія напряму не передаватиме Ірану технології. А от з КНДР ситуація важча.

"Перш за все, Північна Корея і так має ядерну зброю, але Російська Федерація допомагає модернізувати носії ядерної зброї. Це насправді відбувається", – вказав він.

До речі, днями ГУР здобуло секретну документацію новітнього атомного човна Росії "Князь Пожарський". Субмарина має стратегічне значення як складник ядерної тріади з 16 пусковими шахтами для ракет Р-30 "Булава-30".