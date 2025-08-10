Днем ранее офис премьер-министра заявил, что кабинет безопасности, небольшая группа высокопоставленных министров, решила захватить город Газа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о протестах в Израиле против эскалации в войне с ХАМАС?

Это не просто военное решение. Это может быть смертным приговором для людей, которых мы больше всего любим,

– отметила на митинге Лишай Миран Лави, жена заложника Омри Мирана.

Она обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться и остановить войну.

Опросы показывают, что подавляющее большинство израильтян поддерживает немедленное прекращение огня для освобождения примерно 50 заложников, которые, по данным Израиля, еще остаются в Газе. Примерно 20 из них могут быть живыми. Решение о расширении военных действий уже получило осуждение как в Израиле, так и со стороны некоторых европейских союзников. Ожидается, что в воскресенье его может одобрить полный состав правительства.

Большинство предыдущих освобождений заложников состоялось благодаря дипломатическим переговорам, однако переговоры о прекращении огня в июле провалились.

"Они (правительство) фанатики. Они делают то, что противоречит интересам страны", – заявил 69-летний Рами Дар.

По оценкам организаторов, в субботнем протесте приняли участие более 100 тысяч человек. Некоторые держал израильские флаги и портреты заложников, другие – плакаты с призывами остановиться или напоминаниями о гибели мирных жителей Газы.

С начала войны, вызванной нападением ХАМАС 7 октября 2023 года, погибли около 1200 человек в Израиле, а 251 человек был захвачен и вывезен в Газу. С тех пор в Секторе погибло более 400 израильских военных. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что за время боевых действий там погибли более 61 тысячи палестинцев, в частности по меньшей мере 39 за последние сутки.

Часть ультраправых союзников Нетаньяху призывает к полному захвату территории Газы, несмотря на предупреждение армии об угрозе заложникам. Министр Бецалель Смотрич даже выступил за аннексию значительной части анклава. Сам Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что Израиль стремится установить контроль над всей Газой, но не намерен удерживать ее.

В заявлении из офиса премьер-министра говорится, что военные возьмут город Газа, но прямо не уточняется, захватят ли израильские войска весь анклав.